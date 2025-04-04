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İmamoğlu soruşturmasında eski avukat tanık olarak ifade verdi! İşte rüşvet çarkı

İmamoğlu soruşturmasında eski avukat tanık olarak ifade verdi! İşte rüşvet çarkı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 10:04
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar avukat olarak çalışan Selman Narman'ın 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlatan Narman ihaleleri organize eden kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu söyledi. İşte detaylar...
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İmamoğlu soruşturmasında eski avukat tanık olarak ifade verdi! İşte rüşvet çarkı
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