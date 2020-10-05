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İlk kez A Haber'de açıklanmıştı! SGK'dan CHP'li İBB'ye soruşturma!

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Giriş: 05.10.2020 15:11
Güncelleme:05.10.2020 15:30
Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, A Haber'e verdiği özel röportajda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beltur tarafından işletilen yerlerin 3. şahıslara usulsüzce peşkeş çekildiğini söylemişti. Bu açıklamayı ihbar niteliğinde değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu soruşturma başlattı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
CHPli İBBden Belturda ihale skandalı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak ilk kez A Haberde açıkladı CHP'Lİ İBB'DEN BELTUR'DA İHALE SKANDALI! AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI

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