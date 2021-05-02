İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben geçtim. O da gelip geçseydi" sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin, “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." sözlerine yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; Başkan Erdoğan'ı işaret ederek "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." sözleriyle büyük bir sakandala imza attı.

ALTUN'DAN VİDEOLU GÖNDERME

Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu ve onun çizgisinde yürüyenlere 4 yıl önceki bir sözüyle videolu bir göndermede bulundu.

Altun "Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle,15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında" ifadelerine yer verdi.

Mesajında Fahrettin Altun ayrıca, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz." cümlelerine yer verdi.





İŞTE KILIÇDAROĞLU'NU SKANDAL SÖZLERİ

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerlerin arasından geçip evde darbeyi izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda skandal ifadeler kullandı.

Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

KILIÇDAROĞLU: BEN (ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK) GEÇTİM

Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyon kanalında 15 Temmuz 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız" ifadelerini kullandı.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAÇTIĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ERDOĞAN VE VATANDAŞLAR DİRENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişimine karşı basın toplantısı düzenlemişti.



Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ının, Türk milletinin ise kahramanca direnişinin kanıtı oldu. Kayıtlara göre, FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi 22.15'te AHL anayol girişi, İç Hatlar CIP ve VIP çıkışlarına tanklar yerleştirerek havalimanını işgal etti.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP çıkışındaki iki tank, koruma ekibinin görüşmelerinin ardından 23.23'te çekilırken AHL anayol girişi ve İç Hatlar CIP'de yerleştirilen tanklar yerinde bırakıldı. Darbeciler, AHL'de 23.45'te uçuş trafiğini durdurdu.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İşte Kılıçdaroğlu 23.30'da havalimanından ayrıldıktan yarım saat sonra yaşananlar:



00.00: AHL'nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrenen vatandaşlar havalimanı girişinde tankların karşısına dikildi.

00:24: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalına Facetime üzerinden TV'lere bağlandı.

01.21: Tanklar alandan ayrılmak zorunda kaldı.

02.27: Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aradı ve 'kuleyi ne kadar sürede boşaltırsınız?' diye sordu. Çalışkan, Erdoğan'a, '10-15 dakikada' dedi. Çalışkan, AHL Şube Müdürü'ne kulenin temizlenmesi için talimat verdi.

02.28: Kuleye girildi.

02.30: Kule darbeci askerlerden temizlendi ve kontrol altına alındı.

03.20: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı AHL'na indi.

04.07: Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında basın açıklamasında bulundu.

05.18: AHL'nın kontrolü tamamen sağlandı. Havalimanındaki işleyiş normale döndü ve uçuşların 06.00 itibariyle başlayacağı açıklandı.



"15 TEMMUZ GECESİ BİR TEK KİŞİ FETÖ'NÜN KORUMASINA MAZHAR OLMUŞTUR, O DA KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur" demişti.

Erdoğan, 19 Şubat 2021 tarihinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün şahsından bakanlara, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar iktidarıyla, muhalefetiyle pek çok milletvekiline kadar herkesin peşine düştüğünün altını çizmişti. Erdoğan, "Bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur; o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur" demişti.

Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen bir genel başkanın önünde bir anda tüm yolların açıldığını söylemişti.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun kaçış videosu"nun da izlenilmesini istemiş ve "Görüyorsunuz tankların arasından VIP nizamiyesinden uğurlanan kim? Bay Kemal. Kılıçdaroğlu. Tabii burada ilginç olan bir şey daha var. 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' diyor. Bütün milletin haberi oldu, on binler havalimanında ama Bay Kemal'in kulağı var, duymadı. O geldi Bakırköy'e, Belediye Başkanı'nın evinde televizyondan süreci izledi, kahvesini orada içti" ifadesini kullanmıştı.

"O TANKIN ÖNÜNE İLK BEN ÇIKACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2010 tarihinde Kral FM'de, "Gezegen Mehmet"in programına katılmış ve "Askere karşı çıkacağız diye yargının bağımsızlığını da yok etmeyelim. Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" demişti.

"İYİ DE TANK GETİRSELERDİ, NEREDE TANK?"

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Nisan 2017 tarihinde, "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu." sorusuna, "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını vermişti.