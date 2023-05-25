İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara'da yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda yer yer su birikintileri oluştu.