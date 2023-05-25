25 Mayıs 2023, Perşembe
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İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara'da yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında
Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda yer yer su birikintileri oluştu.