İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?

Tüm dünyanın gözü insanlık dramının yaşandığı İdlib’e çevrildi. Türkiye ve Rusya arasında kritik temaslar en üst düzeyde devam ederken Esad rejiminin sivilleri hedef alan alçak saldırıları da sürüyor. Dün İdlib’e yönelik harekat başlatan muhalifler, Neyrab’ı Esad rejiminden aldı. Bu sıcak gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik bir açıklama yaptı. Bakan Akar, “Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır. Biz diyoruz ki; gerekirse zor kullanıp bu ateşkesi sağlayacağız. Bunun sonunda olacak şey şu; Anayasa süreci devam ediyor. Anayasa yapılsın, o çerçevede seçimler yapılsın, meşru bir hükümet oluşsun, Suriye'nin içindeki ve dışındakilerin katılımıyla meşru Suriye hükümeti çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir devlet olması bizim samimi arzumuzdur." dedi.

A Haber canlı yayına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını hem de Hulusi Akar'ın açıklamalarını değerlendirdi. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye ve Rusya ilişkileri yüksek düzeyde. Belki de Rusya tarihinde en önemli fırsatı yakaladı Türkiye ile iş birliği konusunda. Türkiye F-35'leri kaybetme riskini göze alarak S-400'leri satın aldı. Bakıldığında Suriye meselesi bir vekalet meselesi. ABD'nin Fırat'ın batısında yürüttüğü politikalar var. PKK'ya verilen 300 milyon dolarlık destek ortada. Diğer tarafta yaşananlar ortada. Rus medyası aşırı milliyetçi şekilde Türkiye'nin Suriye'den çıkmadığını yazıyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Siz burayı güvenli hale getirin biz çekelim askerimizi' dedi. Türkiye, Esad rejiminin 4 milyon insanı bizim kucağımıza bir şekilde ittirmek istemesini kabul edemez. 30-40 bin tane silahlı radikal grup var. Türkiye bunları vuracağını da belirtti. Bunların içerisinde PKK'lı da var. Sen bizim askerimize ateş ettiğin zaman bu iş bitmiştir. 16 tane vatan evladı hayatını kaybetti. Rejime süre verildi. Gözlem noktalarının dışına çıkması için. Eğer çıkmazsa 'harekat yağacağım' dedi. İşte Türkiye'nin planları bunlar. Biz Rusya ile savaş peşinde değiliz." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…