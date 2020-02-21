İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?
A Haber canlı yayına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını hem de Hulusi Akar'ın açıklamalarını değerlendirdi. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye ve Rusya ilişkileri yüksek düzeyde. Belki de Rusya tarihinde en önemli fırsatı yakaladı Türkiye ile iş birliği konusunda. Türkiye F-35'leri kaybetme riskini göze alarak S-400'leri satın aldı. Bakıldığında Suriye meselesi bir vekalet meselesi. ABD'nin Fırat'ın batısında yürüttüğü politikalar var. PKK'ya verilen 300 milyon dolarlık destek ortada. Diğer tarafta yaşananlar ortada. Rus medyası aşırı milliyetçi şekilde Türkiye'nin Suriye'den çıkmadığını yazıyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Siz burayı güvenli hale getirin biz çekelim askerimizi' dedi. Türkiye, Esad rejiminin 4 milyon insanı bizim kucağımıza bir şekilde ittirmek istemesini kabul edemez. 30-40 bin tane silahlı radikal grup var. Türkiye bunları vuracağını da belirtti. Bunların içerisinde PKK'lı da var. Sen bizim askerimize ateş ettiğin zaman bu iş bitmiştir. 16 tane vatan evladı hayatını kaybetti. Rejime süre verildi. Gözlem noktalarının dışına çıkması için. Eğer çıkmazsa 'harekat yağacağım' dedi. İşte Türkiye'nin planları bunlar. Biz Rusya ile savaş peşinde değiliz." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.