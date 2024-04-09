12 Nisan 2024, Cuma
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Polis Haftası paylaşımı! "Gölgesi dahi huzur veriyor"
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Polis Haftası nedeniyle yaptığı paylaşımda, “10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatımız dev bir çınar gibi. Gölgesi dahi huzur veriyor. Kahraman polislerimiz 179 yıldır halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Çünkü Türk polisi güçlüdür. Güvenilirdir. Özverilidir. Korkusuzdur. Cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.