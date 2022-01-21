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İBB’nin yapmadığı metro hattını Bakanlık bitirdi! Başakşehir – Kayaşehir metro hattı bitti

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 09:43
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılacağı tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Temmuz 2019'dan sonra devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın bu yıl hizmete alınacağını bildirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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