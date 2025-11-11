11 Kasım 2025, Salı

Hüseyin Gün ifadesinde neler anlattı? Casusluk iddiasında dikkat çeken yazışma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 11:28
İBB'ye yönelik casusluk soruşturmasında ifadeler doğrultusunda kritik bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmanın kilit ismi Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmişti. Peki, soruşturmada neler var?  A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
