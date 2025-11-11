11 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hüseyin Gün ifadesinde neler anlattı? "Casusluk" iddiasında dikkat çeken yazışma
İBB'ye yönelik casusluk soruşturmasında ifadeler doğrultusunda kritik bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmanın kilit ismi Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmişti. Peki, soruşturmada neler var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.