15 Aralık 2023, Cuma
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Hollandalı avukat Reinout Sterk A Haber’e konuştu: Hollanda İsrail’in savaş suçuna ortak oluyor
Katil İsrail Gazze'de iki aydan uzun süredir Gazzelilere karşı bir katliam yürütüyor. Batılı liderlerin büyük çoğunluğu buna sessiz kalsa da, Gazzelilerin yaşadığı zulmü dünyaya duyurmak isteyen çok sayıda kişi de var. Hollandalı avukat Reinout Sterk de onlardan biri. Yaşananları soykırım olarak nitelendiren Hollandalı avukat, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ülkesi Hollanda'yı İsrail'e destek vermekle suçladı," Netanyahu bir savaş suçlusudur" dedi. Sterk, "Erdoğan doğruları söylüyor, BM reforma gitmeli" dedi. İşte Fatih Özyar'ın özel röportajı...