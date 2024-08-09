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Hizbullah tek başına mı harekete geçecek? İsrail'e karşı topyekün bir savaş ilan edilecek mi?

Hizbullah tek başına mı harekete geçecek? İsrail'e karşı topyekün bir savaş ilan edilecek mi?

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 15:29
İsrail olası misillemelere karşı hazırlıklar yapıyor. Ancak Orta Doğu ülkeleri şu aşamada topyekün bir saldırıya başlamadı. Peki Hizbullah tek başına mı harekete geçecek? Yoksa İran'dan da Hizbullah'a destek gelecek mi? Hizbullah'ın hedefinde nereler var? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları sıcak bölgeden aktardı.
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