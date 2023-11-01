01 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hizbullah cuma günü ne açıklayacak? Sosyal medyada Hizbullah'ın yayınladığı video gündem oldu

Hizbullah cuma günü ne açıklayacak? Sosyal medyada Hizbullah'ın yayınladığı video gündem oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2023 16:28
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ilk halka açık konuşmasını Cuma günü yapacak. Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen haber kuruluşu Al Mayadeen'e göre konuşma, yerel saat ile 15:00'te 'Kudüs yolunda ölen şehitler' anısına yapılacak tören sırasında yapılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hizbullah cuma günü ne açıklayacak?
Hizbullah cuma günü ne açıklayacak?
İsrail-Lübnan sınırında neler yaşanıyor?
İsrail-Lübnan sınırında neler yaşanıyor?
İran’dan kritik Gazze ziyareti!
İran'dan kritik "Gazze" ziyareti!
Gazze yeni bombardıman! A Haber savaş bölgesinde
Gazze yeni bombardıman! A Haber savaş bölgesinde
A Haber yayınına müdahale!
A Haber yayınına müdahale!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Katil İsrail Cibaliye’yi yine vurdu!
Katil İsrail Cibaliye'yi yine vurdu!
ABD ve AB bölgede ateşkes istemiyor
"ABD ve AB bölgede ateşkes istemiyor"
ABD’nin İsrail’de gizli üssü mü var?
ABD'nin İsrail'de gizli üssü mü var?
Çatışma Orta Doğu’ya yayılır mı?
Çatışma Orta Doğu'ya yayılır mı?
Yeni bir savaş mı çıkıyor?
Yeni bir savaş mı çıkıyor?
Bütün hastaneleri bombalayacağız
"Bütün hastaneleri bombalayacağız"
Daha Fazla Video Göster