Hizbullah cuma günü ne açıklayacak? Sosyal medyada Hizbullah'ın yayınladığı video gündem oldu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ilk halka açık konuşmasını Cuma günü yapacak. Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen haber kuruluşu Al Mayadeen'e göre konuşma, yerel saat ile 15:00'te 'Kudüs yolunda ölen şehitler' anısına yapılacak tören sırasında yapılacak.

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