Hipersonik Fettah füzelerinin özellikleri neler? | ANALİZ

İran'ın İsrail'i Fettah füzeleri ile vurması ve demir kubbeyi delip geçmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki hipersonik Fettah füzelerinin özellikleri neler? İran bu teknolojiye nasıl ulaştı? Detaylar analiz haberimizde...

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