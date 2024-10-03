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Hipersonik Fettah füzelerinin özellikleri neler? | ANALİZ

Hipersonik Fettah füzelerinin özellikleri neler? | ANALİZ

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Giriş: 03.10.2024 12:59
Güncelleme:03.10.2024 12:59
İran'ın İsrail'i Fettah füzeleri ile vurması ve demir kubbeyi delip geçmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki hipersonik Fettah füzelerinin özellikleri neler? İran bu teknolojiye nasıl ulaştı? Detaylar analiz haberimizde...
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Fettah füzelerinin özellikleri neler?
Fettah füzelerinin özellikleri neler?
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