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Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a zorunlu iniş gerçekleştirdi

Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a zorunlu iniş gerçekleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 17:52
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
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Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a zorunlu iniş gerçekleştirdi
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a zorunlu iniş gerçekleştirdi
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