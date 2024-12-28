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Herkes gibi Enes Güran da o görüntüleri A Haber’de izledi! Savunmasında A Haber’i hedef aldı

Herkes gibi Enes Güran da o görüntüleri A Haber’de izledi! Savunmasında A Haber’i hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 11:46
Güncelleme:28.12.2024 11:48
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ikinci duruşma üçüncü gününde devam ediyor. Mahkemede dün (27 Aralık Cuma) tutuklu sanık ağabey Enes Güran savunmasını yaparken A Haber'i hedef aldı. Geçtiğimiz aylarda Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğa ait görüntülerin ilk kez A Haber'de yayınlanmasının ardından Güran, o görüntüleri A Haber'den izlediğini belirterek savunmasını yaptı.
Herkes gibi Enes Güran da o görüntüleri A Haber’de izledi! Savunmasında A Haber’i hedef aldı
Herkes gibi Enes Güran da o görüntüleri A Haber’de izledi!
Herkes gibi Enes Güran da o görüntüleri A Haber’de izledi!
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