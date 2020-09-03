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Hedef gösterilen Türk gazeteci A Haber’de! Meis’te haber yapan gazetecileri Yunan siteleri tehdit etti

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Giriş: 03.09.2020 10:29
Güncelleme:03.09.2020 10:33
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki girişimlerini engellemek adına her yola başvuran Yunanistan bu kez büyük bir skandala imza attı. Haber çalışmaları için Meis Adasına giden 2 Anadolu Ajansı personeli ırkçı bir Yunan site tarafından hedef gösterildi. Ardından da Anadolu Ajansı Yunanistan muhabiri Tevfik Durul’un pasaportu o sitede paylaşıldı.  Durul, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki girişimlerini engellemek adına her yola başvuran Yunanistan bu kez büyük bir skandala imza attı. Haber çalışmaları için Meis Adasına giden 2 Anadolu Ajansı personeli ırkçı bir Yunan site tarafından hedef gösterildi. Ardından da Anadolu Ajansı Yunanistan muhabiri Tevfik Durul'un pasaportu o sitede paylaşıldı. Durul, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

"TÜRK KARŞITI SİTELER BİZİ TEHDİT ETTİ"

Durul, "Bilgilerimiz afişe edilerek bu sitede yayınlanarak hedef gösterdiler. Tek işleri Türk karşıtı haberler yapmak olan bu sitede haber yaptılar. Adada ne işleri var gerekeni yapın çağrılarıyla kışkırtıcı bir haber yaptılar." ifadelerini kuıllandı.

İletişim Başkanı Altundan Yunanistana net mesaj: Gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse... İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN YUNANİSTAN'A NET MESAJ: GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZIN SAÇININ TELİNE ZARAR GELİRSE...

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