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İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a net mesaj: Gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse...

Meis'te çalışanlarını tehdit ederek hedef gösteren 'a İletişim Başkanı Altun'dan sert yanıt geldi. Altun, '' makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları ’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a net mesaj: Gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı'nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. Meis'te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.''

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