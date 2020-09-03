İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a net mesaj: Gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse...
Meis'te Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit ederek hedef gösteren Yunanistan'a İletişim Başkanı Altun'dan sert yanıt geldi. Altun, ''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı'nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. Meis'te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.''
Meis'te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 2, 2020
Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.