HDP'yi kapatma davasına götüren süreçte neler yaşandı? Yaşananların perde arkası

6-8 Ekim olayları neydi, sonrasında neler yaşandı? Çıkar ittifakları... Terörü tanımlamama sorunu... Bugünkü terör-siyaset ilişkisiyle ilgili gerçek ne? HDP'li siyasilerin Kobani olaylarını bahane ederek vatandaşları isyana çağırması, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozma girişimlerinin anlatıldığı ve HDP'yi kapatma sürecine götüren olayların anlatıldığı özel dosya haberimiz.

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