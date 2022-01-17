17 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP’li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre: Koçero gülü
Pkk'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Semra Güzel'i terör örgütü kamplarına götüren kuryenin Hasan Doymaz olduğu tespit edildi. Hasan Doymaz hemen gözaltına alındı. Doymaz, terörist Volkan Bora ile HDP'li Semra Güzel arasındaki şifreyi de itiraf etti.