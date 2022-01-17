HDP’li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre: Koçero gülü

Pkk'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Semra Güzel'i terör örgütü kamplarına götüren kuryenin Hasan Doymaz olduğu tespit edildi. Hasan Doymaz hemen gözaltına alındı. Doymaz, terörist Volkan Bora ile HDP'li Semra Güzel arasındaki şifreyi de itiraf etti.

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