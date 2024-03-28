HDP'li Altan Tan'dan İmamoğlu itirafı: PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler ona oy verecek

Yerel seçimlere sayılı günler kala PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yle anlaşan CHP kirli bir ittifaka daha imzasını attı. DEM'li isimler CHP listelerinden seçime girerken bazı belediyelerde CHP'li isimlerin yardımcılarının DEM'li isimler olması konusunda anlaşma sağlandı. Özellikle İstanbul'da büyük bir ittifak yapılırken Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan yeni bir itiraf geldi. Tan yaptığı açıklamada "PKK'nın çatışmaya devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek" ifadelerini kullandı.