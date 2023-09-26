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HDP’den vekil adayı Canan Kaplan gözaltına alındı! Havalimanında kıskıvrak yakalandı

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 10:00
Fransa'dan Türkiye'ye gelen Latife Canan Kaplan, silahlı terör örgütü MLKP üyeliğinden gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Latife Canan Kaplan'ın 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde HDP'den milletvekili adayı olduğu da belirlendi.
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