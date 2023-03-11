HDP masada olacak mı olmayacak mı?

Altılı Koalisyon iç krizlerin gölgesinde adayını açıkladı. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı ve 7 yardımcı olmak üzere 8 başlı bir yönetim vaat eden koalisyon, birçok basit ve hayati meselede ortak zeminde buluşamadı. Oturma düzeninde bile fikir ayrılıkları yaşayan, terörle mücadelede otak zeminde buluşamayan altılı koalisyon, topluma istikrar ve güven aşılayamadı.