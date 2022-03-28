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Havalar ne zaman ısınacak? Yeni haftada havalar nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 14:42
Güncelleme:28.03.2022 14:42
Meteorolji Genel Müdürlüğünden çığ uyarısı geldi. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da eğimli arazilerde çığ riski olduğu belirtildi. Peki hangi bölgelerde sıcaklık artacak, nerelerde yağış bekleniyor? Yeni haftada havanın durumunu A Haber canlı yayınına katılan hava tahmin uzmanı Kenan Yüksel anlattı.
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