28 Mart 2022, Pazartesi
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Havalar ne zaman ısınacak? Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Meteorolji Genel Müdürlüğünden çığ uyarısı geldi. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da eğimli arazilerde çığ riski olduğu belirtildi. Peki hangi bölgelerde sıcaklık artacak, nerelerde yağış bekleniyor? Yeni haftada havanın durumunu A Haber canlı yayınına katılan hava tahmin uzmanı Kenan Yüksel anlattı.