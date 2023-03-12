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Hatay'daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2023 15:37
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asrın felaketinin etkilediği illerden birisi olan Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Akar'ın ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak "Allah'ın inayeti ve sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak" dedi.
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