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Hatay'a 4. hastane! Defne, İskenderun ve Antakya'dan sonra Payas'a hastane yapılıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.05.2024 13:11
Son dakika haberleri... Deprem bölgesinde inşa edilen 4. hastane olan Payas Devlet Hastanesi'nde sona gelindi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Hatay’a 4. hastane!
Hatay'a 4. hastane!
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