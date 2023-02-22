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Hasarlı binalarda kontrollü yıkım

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 13:50
Depremde ağır hasar gören binada yıkım çalışmaları sürüyor. Diyarbakır’da Galeria Sitesi’nde kontrollü yıkım yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan aktardı.
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