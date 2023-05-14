14 Mayıs 2023, Pazar
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Hangi ilde hangi aday önde? 2023 SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE
Son dakika seçim sonuçları... Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi tüm yurtta 08.00 itibarıyla başladı, 17.00’de sona erdi. Oy verme işlemi sonrasında sayıma başlandı. Uzmanlar anlık sonuçları A Haber canlı yayınında yorumladı.