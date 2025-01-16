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Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız

Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 12:42
İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Ateşkes anlaşmasına bağlıyız." denildi. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirme bulundu.
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Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız
Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız
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