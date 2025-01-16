Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız

İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Ateşkes anlaşmasına bağlıyız." denildi. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirme bulundu.

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