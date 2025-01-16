16 Ocak 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız
İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Ateşkes anlaşmasına bağlıyız." denildi. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirme bulundu.