08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Halep'te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!
Halep’te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!

Halep'te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 23:31
Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’te düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar, varılan ateşkesle sona erdi. Ateşkesin ardından Şam ve Halep’te peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirildi. Suriye lideri Ahmed Şara, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nı Şam’da kabul etti. Görüşmelerde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Öte yandan, Suriye hükümetinden bir kaynak, AFP’ye yaptığı açıklamada Ahmed Şara’nın Mazlum Abdi ile Halep’te bir araya geldiğini belirtti. Görüşmeye ABD’li yetkililerin de katıldığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halep’te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!
Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti
Serdar Öktem cinayetinin ayrıntıları! Anbean takip etmişler
Serdar Öktem cinayetinin ayrıntıları! Anbean takip etmişler
CHP’nin bolu kampında neler yaşandı?
CHP'nin bolu kampında neler yaşandı?
Halep’te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!
Halep'te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!
Katil İsrail askerlerinden Türk düşmanlığı
Katil İsrail askerlerinden Türk düşmanlığı
Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz
“Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz”
Allah’ın bir planı var
"Allah'ın bir planı var"
Sümeyye Sena Polat Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil
Sümeyye Sena Polat "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil"
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul’a ulaştı
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor!
Katil İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster