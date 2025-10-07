Halep’te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’te düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar, varılan ateşkesle sona erdi. Ateşkesin ardından Şam ve Halep’te peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirildi. Suriye lideri Ahmed Şara, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nı Şam’da kabul etti. Görüşmelerde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Öte yandan, Suriye hükümetinden bir kaynak, AFP’ye yaptığı açıklamada Ahmed Şara’nın Mazlum Abdi ile Halep’te bir araya geldiğini belirtti. Görüşmeye ABD’li yetkililerin de katıldığı öğrenildi.

