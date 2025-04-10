Hakan Fidan’dan Özgür Özel’e yanıt: Eleştirinin ötesinde, hakarettir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mahkemelik olmasına neden olan skandal sözlerinin ardından, bu kez de İstanbul’da düzenlediği mitingde yaptığı açıklamalarla tepki topladı. Mitingde konuşan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması durumunda Türkiye'yi dünyaya şikâyet edeceklerini söyleyerek bu tutumla övündü. Ancak açıklamalarında dikkat çeken bir çelişki vardı. Zira Batı’dan yardım talebinde bulunan Özel, aynı zamanda hükümeti Batı'nın egemenliği altına girmekle suçladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN