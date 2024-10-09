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Hadım yasası mı geliyor? Meclis'te ilk adım atıldı

Hadım yasası mı geliyor? Meclis'te ilk adım atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 21:27
Hadım yasası için "yeni düzenleme" geliyor. Cinsel suçlardan hüküm giyenler için yeni bir yaptırım anlamına geliyor bu. Çok tartışılmıştı. Hükümet düğmeye bastı. Muhalefetten de destek var. İşte ayrıntılar…
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