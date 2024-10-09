Hadım yasası mı geliyor? Meclis’te ilk adım atıldı

Hadım yasası için "yeni düzenleme" geliyor. Cinsel suçlardan hüküm giyenler için yeni bir yaptırım anlamına geliyor bu. Çok tartışılmıştı. Hükümet düğmeye bastı. Muhalefetten de destek var. İşte ayrıntılar…

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