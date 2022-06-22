22 Haziran 2022, Çarşamba
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Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş'ın inanılmaz kaçış planı
Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde suikastA uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde "planlayıcı" olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş'ın bütün planları deşifre oldu. Antalya sokaklarında sırt çantasıyla gezen Göktaş'ın görüntüleri ortaya çıktı. Detayları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.