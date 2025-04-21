Gurbetçileri telefonda dolandırdılar! Türkiye’den Almanya’ya kirli hat

A Haber olarak telefonda kendini polis ya da savcı gibi tanıtıp insanları dolandıranlarla ilgili bugüne kadar onlarca haber yaptık, uyarılarda bulunduk. Hemen hemen her ay İçişleri Bakanlığı, vatandaşların telefonlarına bu konuda mesajlar da gönderiyor. Ama dolandırıcılar, kendilerine yeni bir av yeni bir yöntem bulmaya da devam ediyor. Son kurbanları bu kez gurbetçiler oldu. Alman vatandaşlığı bulunan Türkleri hedef alan çete 46 kişiden 122 milyon lira topladı.

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