21 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gurbetçileri telefonda dolandırdılar! Türkiye’den Almanya’ya kirli hat
Gurbetçileri telefonda dolandırdılar! Türkiye’den Almanya’ya kirli hat

Gurbetçileri telefonda dolandırdılar! Türkiye’den Almanya’ya kirli hat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2025 13:10
Güncelleme:21.04.2025 13:12
A Haber olarak telefonda kendini polis ya da savcı gibi tanıtıp insanları dolandıranlarla ilgili bugüne kadar onlarca haber yaptık, uyarılarda bulunduk. Hemen hemen her ay İçişleri Bakanlığı, vatandaşların telefonlarına bu konuda mesajlar da gönderiyor. Ama dolandırıcılar, kendilerine yeni bir av yeni bir yöntem bulmaya da devam ediyor. Son kurbanları bu kez gurbetçiler oldu. Alman vatandaşlığı bulunan Türkleri hedef alan çete 46 kişiden 122 milyon lira topladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gurbetçileri telefonda dolandırdılar! Türkiye’den Almanya’ya kirli hat
Doğum izninde düzenleme yolda!
Doğum izninde düzenleme yolda!
Türkiye’den Almanya’ya kirli hat
Türkiye’den Almanya’ya kirli hat
Sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama
Sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
Sürücü affı olacak mı? Açıklama geldi
Sürücü affı olacak mı? Açıklama geldi
DEM Parti heyeti İmralı yolunda!
DEM Parti heyeti İmralı yolunda!
Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
CHP’li Bozbey’de usulsüz tek imza davası!
CHP'li Bozbey’de usulsüz "tek imza" davası!
Türkiye’nin nüfusu alarm veriyor!
Türkiye’nin nüfusu alarm veriyor!
Kandil ve Asos’a havadan bildiri atıldı
Kandil ve Asos’a havadan bildiri atıldı
4 milyondan fazla haneye yerli ve milli enerji
4 milyondan fazla haneye yerli ve milli enerji
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı
Daha Fazla Video Göster