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Güranların avukatı, Abdurrahman Şimşek'i aradı! Devran Güran ifadesinde ne dedi?

Güranların avukatı, Abdurrahman Şimşek'i aradı! Devran Güran ifadesinde ne dedi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 23:16
Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. A Haber ekibi olayı ilk günden takip edip katil zanlısının yakalanması için önemli çalışmalara imza atıyor. Sabah Gazetesi Haber Koodinatörü Abdurahman Şimşek, canlı yayında katil zanlısının tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın da olabileceği üzerinde durdu. Bu iddia Salim Güran'ın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Abdurrahman Şimşek'i arayarak, neden DEVRAN Güran'ın isminin zikredildiğini sordu.
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