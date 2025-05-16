Güngören’de kentsel dönüşüme destek: Komşu bina ile anlaş 2 kat fazla al!

İstanbul’da ana gündem maddelerinden biri kentsel dönüşüm. Ancak yeterince kâr elde edemeyeceğini düşünen müteahhitler, birçok apartmanın dönüşümüne sıcak bakmıyor. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla Güngören’de dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre; bir apartman tek başına dönüşmek isterse yalnızca bir kat imar artışı alabilecek. Ancak yan apartmanlarla anlaşarak birlikte dönüşüm sağlanırsa, ek iki kat imar hakkı verilecek. Amaç, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve müteahhitleri daha fazla projeye dahil edebilmek.

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