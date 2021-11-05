Güneydoğu’ya 1,5 milyar liralık dev yatırım! Türkiye’nin en yüksek viyadüğü

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü cumartesi hizmete açıldı. Köprü, 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip olacak. Köprüyle Van-Pervari yolu 5 saatten 2 saate düştü.

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