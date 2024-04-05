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Gönüllü gittiği Gazze’de şifa dağıttı! Türk cerrah yaşadıklarını A Haber’e anlattı: Böyle bir zulüm tarihte görülmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 09:10
Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türk cerrah Op. Dr. Taner Kamacı, Gazze'de yüzlerce yaralıya şifa dağıttı. Türk cerrah yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
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