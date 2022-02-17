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Göktuğ projesinde sona gelindi! Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri göreve hazır

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 09:08
Türkiye savunma sanayii alanında gizli veya açık ambargoları aşarak yerli ürünler ve sistemler üretmeye devam ediyor. Bu noktada dikkat çeken projelerden biri de Göktuğ projesi kapsamında hayat bulan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri. Testleri başarıyla geçen füzelerin yıl içinde envantere alınması planlanırken her iki füzenin de ilerleyen zamanlarda Milli Muharip Uçak'ta da kullanılması planlanıyor.
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