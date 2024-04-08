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Gıdaya yeni etiket: Aroma varsa gerçek görsel yasak! Kafe ve restoranlara servis ücreti denetimi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.04.2024 10:20
Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da mevzuata aykırı davranan bir işletmeye 834 bin lira idari para cezası uygulandı.

GIDAYA YENİ ETİKET

*Aroma varsa gerçek görsel olmayacak

*Gıdanın adı ilk bakışta görülecek yere yazılacak.

*Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel olmayacak

*Gıdalarda, "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. *Bitkisel margarinde tereyağı lezzeti yazmayacak

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