05 Kasım 2025, Çarşamba
Gebze'de çöken binayla ilgili açıklama! Bakan Uraloğlu'ndan "metro inşaatı" iddiasına yanıt
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın yıkılma sebebinin hemen yakınındaki metro çalışmalarından kaynaklandığı ileri sürüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu iddiaları yalanladı. Metro inşaatının 2 yıl önce tamamlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'da soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı.