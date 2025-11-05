Gebze'de çöken binayla ilgili açıklama! Bakan Uraloğlu'ndan "metro inşaatı" iddiasına yanıt

05 Kasım 2025, Çarşamba

05.11.2025 15:25
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın yıkılma sebebinin hemen yakınındaki metro çalışmalarından kaynaklandığı ileri sürüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu iddiaları yalanladı. Metro inşaatının 2 yıl önce tamamlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'da soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı.
