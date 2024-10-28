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Gazze'den yürekleri parçalayan görüntü! Küçük kız böyle feryat etti: Ayağım kan içinde, yoruldum...

Gazze'den yürekleri parçalayan görüntü! Küçük kız böyle feryat etti: Ayağım kan içinde, yoruldum...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:50
Terör devleti Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken Gazze'den gelen görüntüleri yürekleri yakıyor. Küçük kızın "Bacağım ağrıyor, yürüyemiyorum. Ayağım kan içinde, yoruldum..." ifadeleri yürekleri parçaladı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında görüntülere tepki gösterdi.
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Ayağım kan içinde, yoruldum...
"Ayağım kan içinde, yoruldum..."
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