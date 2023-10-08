08 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'de yoğun bombardıman canlı yayında!

Gazze'de yoğun bombardıman canlı yayında!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2023 19:51
Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Hamas’ın sızdığı Sderot kenti görüntülendi. Diğer yandan İsrail, anayasanın 40. maddesini uygulayarak 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra ilk kez resmen savaş ilan etti. A Haber canlı yayınında İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun borbardımanı kameralarda...
Gazze’de yoğun bombardıman canlı yayında!
Gazze'de yoğun bombardıman canlı yayında!
Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç
"Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç"
Kadim Ortodoks Kilisesi açıldı
Kadim Ortodoks Kilisesi açıldı
Burada bir soykırım var
"Burada bir soykırım var"
A Haber sıcak bölgede
A Haber sıcak bölgede
Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Albatros kamikaze İDA test atışından başarıyla geçti
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
İslam dünyasına çağrı
İslam dünyasına çağrı
Filistinli vatandaş A Haber’de: Güvenli yer yok
Filistinli vatandaş A Haber'de: Güvenli yer yok
Cumhuriyetin ilk kilisesi açılıyor
Cumhuriyetin ilk kilisesi açılıyor
CHP’de tartışmalı İstanbul il kongresi
CHP'de tartışmalı İstanbul il kongresi
Gazze’den canlı yayın
Gazze'den canlı yayın
Daha Fazla Video Göster