Gazze’de yoğun bombardıman canlı yayında!

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Hamas’ın sızdığı Sderot kenti görüntülendi. Diğer yandan İsrail, anayasanın 40. maddesini uygulayarak 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra ilk kez resmen savaş ilan etti. A Haber canlı yayınında İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun borbardımanı kameralarda...