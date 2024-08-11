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Gazze'de yaşlı olmak | ANALİZ

Gazze'de yaşlı olmak | ANALİZ

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Giriş: 11.08.2024 13:50
İşgal altındaki Gazze'de çocuklarla birlikte binlerce yaşlı öldürüldü. Sağ kalanlar ise kendi vatanlarında mülteci olmak zorunda bırakıldı. Yüreklerindeki büyük acı, gözlerindeki yaşlar hiç dinmedi. Gazze'de yaşlı olmak ne demek? Detaylar analiz haberimizde...
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