Gazze'de yaşlı olmak | ANALİZ

İşgal altındaki Gazze'de çocuklarla birlikte binlerce yaşlı öldürüldü. Sağ kalanlar ise kendi vatanlarında mülteci olmak zorunda bırakıldı. Yüreklerindeki büyük acı, gözlerindeki yaşlar hiç dinmedi. Gazze'de yaşlı olmak ne demek? Detaylar analiz haberimizde...

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