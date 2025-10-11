11 Ekim 2025, Cumartesi

Gazze'de şehit edilen 20 bin çocuk anıldı! Şehit çocuklar için anlamlı etkinlik
Gazze’de şehit edilen 20 bin çocuk anıldı! Şehit çocuklar için anlamlı etkinlik

Gazze'de şehit edilen 20 bin çocuk anıldı! Şehit çocuklar için anlamlı etkinlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 16:39
Gazze'de İsrail'in şehit ettiği 20 bin çocuk Gaziosmanpaşa'da çocukların katıldığı anlamlı bir etkinlikle anıldı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan aktardı.
