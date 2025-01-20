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Gazze’de ilk rehine takası yapıldı!

Gazze'de ilk rehine takası yapıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 09:14
Güncelleme:20.01.2025 09:14
Gazze'de 471 gün sonra silahların susmasının ardından İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes dün planlanan zamandan yaklaşık 3 saat sonra 12.15'te yürürlüğe girdi. Ateşkesin ardından anlaşmanın ilk şartlarından olan rehine takası başladı. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim ederken, İsrail gece saatlerinde 90 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.
Gazze’de ilk rehine takası yapıldı!
Gazze’de ilk rehine takası yapıldı!
Gazze'de ilk rehine takası yapıldı!
Gözler saat 17’deki rehine takasında
Gözler saat 17'deki rehine takasında
Gazze’ye Yardım Tır’ları giriş yapıyor
Gazze'ye Yardım Tır'ları giriş yapıyor
471 gün sonra Gazze’de ateşkes sağlandı
471 gün sonra Gazze'de ateşkes sağlandı
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