Gaziantep'teki enkaz hırsızlarını Bayraktar TB2 yakaladı

Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen iki kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.