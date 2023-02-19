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Gaziantep'teki enkaz hırsızlarını Bayraktar TB2 yakaladı

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Giriş: 19.02.2023 00:39
Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yaptıkları Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen iki kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.
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