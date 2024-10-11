11 Ekim 2024, Cuma
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Gazetezi Güngör Yavuzaslan: Misak-ı Milli koridorunun zamanı
Gazze’de soykırım yapan Batı Şeria’da işgal girişiminde bulunan terör örgütü İsrail, gözünü bu kez Lübnan’a dikti. Ülkenin her bir tarafına bombalar atılıyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "BM’nin örtülü olarak sessiz kalması İsrail’e destektir. Artık milli beka meselesidir. Eğer Siyonizm bir koridor kurmaya çalışıyorsa eğer ABD’de bir PKK koridoru kurmaya çalışıyorsa Türkiye’de Misak-ı Milli koridorunu masaya yatırmalıdır." dedi.