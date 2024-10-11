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Gazetezi Güngör Yavuzaslan: Misak-ı Milli koridorunun zamanı

Gazetezi Güngör Yavuzaslan: Misak-ı Milli koridorunun zamanı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 13:31
Gazze’de soykırım yapan Batı Şeria’da işgal girişiminde bulunan terör örgütü İsrail, gözünü bu kez Lübnan’a dikti. Ülkenin her bir tarafına bombalar atılıyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "BM’nin örtülü olarak sessiz kalması İsrail’e destektir. Artık milli beka meselesidir. Eğer Siyonizm bir koridor kurmaya çalışıyorsa eğer ABD’de bir PKK koridoru kurmaya çalışıyorsa Türkiye’de Misak-ı Milli koridorunu masaya yatırmalıdır." dedi.
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Misak-ı Milli koridorunun zamanı
"Misak-ı Milli koridorunun zamanı"
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