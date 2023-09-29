Ganire Paşayeva hayatını kaybetti! Milletvekili Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan Parlementosu'nda milletvekili olarak görev alan Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Ülkemizde ve Türk dünyasında da tanınan Ganire Paşayeva bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Bakü'den detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN