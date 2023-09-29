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Ganire Paşayeva hayatını kaybetti! Milletvekili Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 11:15
Azerbaycan Parlementosu'nda milletvekili olarak görev alan Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Ülkemizde ve Türk dünyasında da tanınan Ganire Paşayeva bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Bakü'den detayları aktardı.
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