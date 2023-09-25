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Fransa'dan Nijer kararı! Fransız büyükelçi ve askerler ülkelerine geri dönecek

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 14:37
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer'deki büyükelçi ve diplomatları en kısa sürede çekeceklerini, Fransız askerlerinin de tahliye edileceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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