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Fransa'da seçim kazanan Türk belediye başkanı A Haber'e konuştu

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Giriş: 02.07.2020 02:33
Güncelleme:02.07.2020 02:52
Fransa'daki yerel seçimlere ekibi ile bağımsız aday olarak katılan Türk siyasetçi Metin Yavuz, başkent Paris'te Valenton Belediye Başkanı seçildi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Yavuz, 99 yıldır komünist partisinin yönettiği bir belediyeyi kazandıklarını dile getirdi.

Fransa'nın Başkenti Paris'te Valenton Belediye Başkanı seçilen Türk siyasetçi Metin Yavuz, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK SEÇMENİN AZ OLDUĞU BİR BÖLGE"

Valenton'un 15 bin kişilik bir nüfusa sahip olan ilçe olduğunu belirten Metin Yavuz, "Türk seçmenin çok az olduğu bir bölge diyebiliriz. Fransız ağırlıklı bir ilçe. 30 senelik buranın vatandaşım benim yaşadığım yerde ırkçılıkla karşılaşmadım. Desteğin büyük bir kısmını Fransızlardan aldım. 99 yıllık komünist partisinin elinde olan bir şehirdi. Başka bir partinin kazanamadığı bir yerdi. Bizim vaatlerimiz, son 15-20 yıldır şehri yöneten kişilerin metal yorgunluğu olduğunu hissettik ve sosyal faaliyetler, kültürel çalışmalar ve güvenlik konusunda eksiklikler vardı. Biz bunların telafisi için bir çalışma hazırladık." şeklinde konuştu.

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