Fotoğraf üzerinden algı operasyonun amacı ne? Israrla erken seçim çağrısı ittifakın dağılma kaygısı mı?

Millet İttifakı'nda HDP’den sonra şimdi de Saadet Partisi krizi yaşanıyor. İttifakı bir arada tutmak için Türkiye’nin istikrarını bozmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenleri hedef alan skandal açıklamalar yaptı. Öte yandan Türkiye terörle mücadele de tarihi başarılara imza atıyor. Peki erken seçim çağrılarının perde arkasında ne var? Türkiye’nin terörle mücadelesi nasıl devam edecek? Fotoğraf hilesiyle yapılan manipülasyonla ne hedefliyorlar? Peki algı operasyonun arkasındaki sebep ne? Türkiye'yi hedef almalarının amacı ne? Yapılan psikolojik savaş mı? Siyaset gündemindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç değerlendirdi.

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